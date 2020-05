Real Madrid – Mercato : Luka Jovic envoie un message à Zidane

View this post on Instagram

Ova slika ide na poklon Luki Joviću, koji mi je od naseg slučajnog upoznavanja pomogao u više navrata, i hvala mu na svemu. Ideju i inspiraciju za sliku je dao moj najbolji drug Milan @milanczds Mnogo hvala svima koji su mi bila podrška za ovu sliku. #lukajovic #footballpainting #footballpaintings #myhobby #acryloncanvas #realmadrid