Real Madrid – Mercato : Luka Jovic vers un retour en Allemagne ?

Arrivé en provenance de Francfort l’été dernier, Luka Jovic pourrait quitter le Real Madrid pour rentrer en Allemagne, direction Leipzig.

2 buts en 26 matches : Luka Jovic a réalisé une piètre première saison au Real Madrid alors qu’il avait fait naître de beaux espoirs après s’être révélé à Francfort, où il avait notamment atteint le dernier carré de la Ligue Europa. Mais barré par un Karim Benzema au sommet de son art, l’international serbe n’a guère eu les faveurs de Zinédine Zidane. Et son nom revient parmi les joueurs merengue sur le départ, cet été.

Il pourrait remplacer Werner au RB Leipzig

L’AS Monaco, notamment, se serait positionnée. Mais d’après OK Diario, une autre destination est possible pour Jovic et il s’agirait du RB Leipzig. Le club allemand aurait en effet fait de lui sa priorité pour remplacer Timo Werner, qui s’est engagé avec Chelsea. Le Real avait déboursé 60 M€ pour acheter l’attaquant de 22 ans l’été dernier.