Real Madrid – Mercato : Marcelo a une bonne raison de snober le PSG et CR7

Dans les petits papiers du PSG et de la Juventus Turin au mercato, Marcelo (32 ans) ne souhaite pas quitter le Real Madrid cet été. La faute à un certain Roberto Carlos…

La fidélité de joueurs comme Loïc Perrin (ASSE) ou Lionel Messi (FC Barcelone) est une denrée rare dans le football moderne. Si ces deux exemples font figure de modèles, Marcelo pourrait aussi être rangé dans la catégorie de ceux qui ne trahissent pas facilement leur club de cœur.

Depuis 2006, l’international brésilien a eu des opportunités de quitter le Real Madrid mais n’a jamais pris le temps d’étudier les offres tant il se sent redevable à la Casa Blanca de l’avoir mené aussi. Cet été, le latéral gauche de Zinédine Zidane sera encore dans les petits papiers de la Juventus Turin et du PSG. Il devrait encore leur opposer une fin de non recevoir.

Marcelo veut dépasser Roberto Carlos au Real Madrid

Selon AS, Marcelo, en plus d’aimer le Real et Madrid, a un dernier objectif très clair pour la fin de sa carrière : dépasser Roberto Carlos. Âgé de 32 ans, le compère de Ferland Mendy peut en effet devenir l’étranger le plus capé de l’histoire de la Maison Blanche, dès la saison prochaine. Avec 505 apparitions sous le maillot merengue, le Brésilien n’est plus qu’à quelques longueurs de son glorieux aîné (527).