Real Madrid – Mercato : Mbappé, Mané… les rêves de Florentino Pérez s’évanouissent

Le président du Real Madrid voudrait prolonger la réduction des salaires d’un an pour contrer les effets de la crise sanitaire sur son club.

« Recadrage en vue. » La Une du Marca du jour est éloquente. On y voit Sergio Ramos mimer des jumelles avec ses mains. Le quotidien sportif espagnol explique ce qui se cache derrière ce titre : « L’obligation de jouer à huis clos et la crise des sponsors vont rallonger l’austérité » et « Le Real envisage de réduire les salaires de 30% la saison prochaine ».

Cette annonce ne laisse plus aucune place au recrutement d’un Galactique dès cet été. Kylian Mbappé arraché au PSG, ce ne sera possible, au mieux, qu’en 2021, et encore… Le Real Madrid, comme tous les autres clubs de la planète, est à l’arrêt, son économie sinistrée par le fait qu’il n’y a plus de recettes, ou si peu, mais toujours autant de dépenses.

Afin de réduire le choc économique, Florentino Pérez aimeront que ses joueurs acceptent que la baisse de leurs salaires de 30%, décrétée pendant toute la durée de la crise, soit allongée jusqu’en juin 2021. Ce qui permettrait, peut-être, de mieux repartir une fois que la crise sanitaire ne sera plus qu’un lointain souvenir. Et de rêver à nouveau à Kylian Mbappé…