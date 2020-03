Real Madrid – Mercato : Mbappé (PSG) pose une liste de conditions pour signer

true

Kylian Mbappé prolongera-t-il au PSG ou signera-t-il au Real Madrid l’été prochain ? La bataille contractuelle fait rage en coulisses…

Avant que la crise du coronavirus ne place l’Europe en confinement et en attendant de voir l’incidence de cet événement exceptionnel sur l’économie du football, les clubs français et européens avaient des plans de Mercato. Celui du PSG était de prolonger Kylian Mbappé (21 ans) au delà de son présent contrat jusqu’en juin 2022. Celui du Real Madrid était d’attirer la star de l’équipe de France. Si possible à l’été 2020. A défaut en 2021.

Une enveloppe pour ses employés et des heures de jet privé

Avant de prendre une décision sur son avenir, le natif de Bondy a posé quelques conditions. Si l’on en croit le « Diario Gol », Kylian Mbappé a déjà posé les bases d’une négociation contractuelle avec les Merengue. En plus d’exiger le plus gros salaires du club à Florentino Perez, l’ancien Monégasque aurait demandé une supplément mensuel d’au moins 30 000€ pour payer son loyer, un majordome, un chauffeur, un chef cuisinier et un garde du corps. Il aurait aussi demandé à obtenir 50 heures de vol en jet privé pour ses trajets personnels.

Le Real Madrid sait donc à quoi s’en tenir. En même temps, quand on sait que le PSG est prêt à lui offrir un salaire annuel de 60 M€, on comprend que l’intéressé se montre un minimum exigent à l’égard du club qui le fait rêver depuis sa plus tendre enfance…