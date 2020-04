Real Madrid – Mercato : Pérez a soumis une liste noire de 11 joueurs à Zidane

true

Le président du Real Madrid Florentino Pérez veut procéder à un dégraissage massif au mercato. Certaines stars du vestiaire ne devraient pas y couper.

Le Real Madrid a beau être considéré par beaucoup comme le plus grand club du monde, il n’en reste pas moins touché par la crise sanitaire qui secoue la terre entière. Les difficultés sont telles que le stade de Valdebebas serait une solution en cas de reprise de la saison pour éviter d’empiéter sur le Bernabeu.

En parallèle de ces discussions purement logistiques, le Real Madrid se prépare à un marché des transferts animé malgré la crise économique qui découle directement du coronavirus. Florentino Pérez, avant de penser à recruter, entend déjà procéder à une grande lessive dans l’effectif de Zinédine Zidane. SPORT, dans son édition du jour, assure ainsi que ce sont pas moins de 11 joueurs merengue qui seraient placés sur la liste des transferts cet été !

Gareth Bale dans la charrette

La liste noire du président du Real Madrid serait la suivante : James Rodriguez, Luka Modric, Luka Jovic, Mariano Diaz, Eder Militao, Marcelo, Gareth Bale, Brahim Diaz, Alphonse Areola, Alvaro Odriozola et enfin Lucas Vazquez. « Pérez prépare en toute discrétion une grande révolution à Madrid en vue de la saison prochaine, estime le journal catalan. Le Real a 36 joueurs sous contrat et les principaux problèmes sont Bale, James et les 14 prêtés. »