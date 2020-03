Real Madrid – Mercato : Pérez invité à passer la vitesse supérieure avec Mbappé

true

Belle plume du quotidien AS, Tomas Roncero a écrit un édito consacré à Kylian Mbappé. Un joueur que l’on sait très proche du Real Madrid mais qui est pris au piège dans la prison doré parisienne. Le journaliste estime que le président des Merengue, Florentino Pérez, doit tout faire pour recruter le champion du monde dès à présent, et non pas attendre 2021 afin de ne pas froisser les Qataris.

« Le professionnalisme de Mbappé ne saurait être remis en cause malgré tous les tourments traversés par un PSG qui ressemble davantage à Disneyland. La preuve, il a marqué 27 buts et délivré 17 passes décisives en 31 matches cette saison. Al-Khelaïfi, le président du PSG qui tente d’appliquer les instructions arrivant du Qatar, tente de calmer Mbappé et sa famille. »

« Mais le gamin sait qu’il n’y a qu’au Real qu’il pourra réellement espérer remporter le Ballon d’Or et la Champions League. On lui rappelle que son équipe s’est inclinée 1-2 à Dortmund et que la qualification pour les quarts n’est pas assurée. En son temps, Agnelli avait dû se résigner à voir partir Zidane pour le Real, idem pour Moratti avec Ronaldo Nazario ou Manchester United avec Beckham. Rien n’empêchera qu’un jour, Mbappé remplisse le Bernabeu au moment de sa présentation. Le plus tôt sera le mieux… »