Real Madrid – Mercato : Pérez met la pression à Arsenal pour Aubameyang

Le Real Madrid aurait donné à Arsenal jusqu’au 15 juin pour lui dire si, oui ou non, il est prêt à vendre Pierre-Emerick Aubameyang cet été.

Cela fait déjà plusieurs mois que le nom de Pierre-Emerick Aubaleyang est murmuré en Espagne. A Madrid comme à Barcelone, à tort ou à raison puisque le Gabonais a désormais 30 ans et ne possède pas vraiment le profil d’un attaquant du Barça ou des Merengue. Mais la presse anglaise n’en démord pas, les deux géants seraient intéressés par ses services.

Mieux : d’après le Daily Mirror, le Real Madrid aurait mis un coup de pression à Arsenal sous la forme d’une deadline pour lui donner sa réponse quant à une possible vente de son joueur. Pour les Gunners, la donne n’est pas simple car « Aubame » est l’un de leurs meilleurs joueurs mais il ne lui reste plus qu’une année de contrat et il refuse de prolonger.

Le Real Madrid aurait donné jusqu’au 15 juin au club londonien pour lui donner une réponse. Si elle est positive, il négociera alors un tarif à la baisse, étant entendu qu’il ne compte pas mettre sur la table les 50 M€ réclamés. Florentino Pérez aimerait inclure Dani Ceballos dans la transaction. Mais encore une fois, tout dépend de la volonté d’Arsenal sur le sujet. Et de la véracité des informations du Mirror…