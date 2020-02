Real Madrid – Mercato : Perez met son veto à un come-back de Cristiano Ronaldo !

true

Si Cristiano Ronaldo (35 ans) est dans une forme resplendissante et vient d’enchaîner dix matches de Série A avec toujours au moins un but inscrit, on ne peut pas franchement dire que la Juventus de Turin est dans une bonne dynamique. Désormais seconde du championnat italien, la « Vieille dame » inquiète à moins de 15 jours du retour de la Ligue des Champions. Une situation qui déplait fortement à CR7.

Selon « ABC », le quintuple Ballon d’Or serait frustré de la situation. Trop seul pour porter son équipe, le Portugais en voudrait à ses coéquipiers. Il commencerait même à douter des chances de son équipe de remporter à moyen terme la Ligue des Champions. Son objectif à titre personnel.

Jorge Mendes a bien tenté de le faire revenir

D’après le média ibérique, Cristiano Ronaldo songerait à quitter la Juve l’été prochain, à deux ans de la fin de son contrat. Il aurait même demandé à son agent Jorge Mendes de sonder le marché et de lui trouver un club lui permettant de jouer à nouveau les premiers rôles en Ligue des Champions.

Jorge Mendes se serait notamment tourné vers le Real Madrid pour évoquer l’idée d’un retour deux ans après. Toutefois, comme pour le Bayern Munich qui le juge « trop vieux » pour faire l’affaire, la direction des Merengues n’a pas semblé très réceptive aux discussions. En même temps, CR7 a quitté la Maison blanche en froid avec le big boss Florentino Perez et il a multiplié les déclarations offensantes à l’égard du Real en déclarant avoir trouvé « une famille » sur sa première saison à Turin. Il ne fallait pas s’attendre à autre chose…