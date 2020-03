Real Madrid – Mercato : Pochettino a fait une promesse dans le dos de Zidane

true

La défaite de dimanche à Séville contre le Betis (1-2) a coûté la 1ère place de la Liga au Real Madrid. Qui devrait enchaîner mardi prochain avec une élimination de la Champions League puisqu’il faudrait un miracle pour que les Merengue renversent Manchester City, vainqueur 2-1 à l’aller, à l’Etihad Stadium.

Tel que c’est parti, le Real va donc terminer la saison avec la seule Supercoupe d’Espagne à son palmarès. Trop peu, forcément, pour un Florentino Pérez avide de gloire. Fragilisé à l’automne après une première série de défaites, Zinédine Zidane devrait se voir montrer le chemin de la sortie en juin, un an et demi seulement après son retour.

Pour le remplacer, Pérez voudrait Mauricio Pochettino, qui a fait des miracles à Southampton puis Tottenham. Et c’est peu dire que l’intérêt de l’Argentin est réciproque. Selon le média espagnol OK Diario, contacté par Pérez après la défaite contre City au match aller, l’ancien du PSG aurait répondu : « J’attendrai le Real Madrid le temps qu’il faudra ». Ça ne devrait plus être trop long pour lui. En revanche, ses courtisans, tel le PSG, vont devoir passer leur chemin !