Real Madrid – Mercato : Pogba diviserait encore Zidane et Pérez

Selon AS, Paul Pogba serait toujours au cœur d’un conflit entre Zinédine Zidane et son président au Real Madrid, Florentino Pérez.

Selon « AS », la priorité du Real sur le prochain Mercato sera de solutionner le vrai souci qui se présente en charnière centrale. A un an de la fin de son contrat (2021), le remplaçant de Sergio Ramos doit être trouvé. Une situation d’autant plus urgente que Nacho est sur le départ et qu’Eder Militão peine à convaincre Zinédine Zidane depuis son arrivée.

D’après le quotidien madrilène, c’est Dayot Upamecano (RB Leipzig, 21 ans) qui semble le mieux indiqué pour convenir aux besoins du Real. Seul souci (et non des moindres) : les concurrents sont très nombreux pour ferrer le jeune français dont la clause libératoire est fixée à 60 M€.

Le plan du Real Madrid est de faire venir Kylian Mbappé à l’horizon 2021, si possible pour le faire évoluer aux côtés d’Erling Haaland. Mais cet été, l’autre priorité se situe au milieu où Paul Pogba (Manchester United) et Eduardo Camavinga (Stade Rennais) sont ciblés. Mais AS annonce que Zidane et Florentino Pérez sont toujours en désaccord par rapport à Pogba, alors que. Le champion du monde serait la priorité de Zizou mais Pérez n’en voudrait pas, comme l’été dernier, afin de ne pas plomber les finances du club avant les grandes manoeuvres de 2021.