Real Madrid – Mercato : Pogba encore très loin de Zidane

Les Red Devils continuent de réclamer une somme exhorbitante pour leur milieu de terrain français alors que la crise a frappé partout.

La volonté de Zinédine Zidane de recruter Paul Pogba remonte à plusieurs années. L’entraîneur du Real Madrid est fan du Poulpe, milieu de terrain box to box dont les Merengue sont privés. Seulement, Manchester United continue de se montrer intransigeant avec son champion du monde, bien que celui-ci soit décevant sur le terrain.

Malgré les difficultés financières liées à la crise de la Covid-19, le Real Madrid aimerait s’attacher les services de Pogba cet été. Mais c’est loin d’être gagné selon Ignazio Genuardi : « Trois clubs continuent d’explorer la piste menant à Paul Pogba, mais le problème reste toujours le même. Alors que les Red Devils privilégient du cash, ça discute surtout d’éventuels échanges… ».

Selon le journaliste, les trois clubs en question seraient le Real Madrid, la Juventus Turin et le PSG. Trois clubs qui, en temps normal, n’auraient aucun mal à payer la centaine de millions attendue par MU. Mais ce ne sont pas des temps normaux et les pensionnaires d’Old Trafford vont devoir soit faire un effort, soit conserver Pogba une année de plus, au risque de le voir partir libre dans un an…