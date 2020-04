Real Madrid – Mercato : Pogba plutôt que Van de Beek, Zidane ne faiblit pas

true

L’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, et son président, Florentino Pérez, ne sont pas d’accord concernant un renfort au milieu cet été.

Pas facile d’obtenir des joueurs de la part de Florentino Pérez, quand on est l’entraîneur du Real Madrid. En effet, le président merengue veut avoir la mainmise totale sur le recrutement car il estime que les coachs ne sont que de passage et que c’est au patron du club de définir la politique sportive.

On en a un exemple clair avec le recrutement de Paul Pogba. Zinédine Zidane tient absolument à avoir le milieu de terrain de Manchester United. Cela fait plus d’un an qu’il fait le forcing pour que Pérez accède à son souhait. Sauf que son supérieur hiérarchique préfère la pépite de l’Ajax Amsterdam Donny van de Beek.

Le Hollandais est plus jeune que Pogba (23 ans contre 27) et moins cher (55 M€ contre 110 M€). Ce dernier point est extrêmement important car Pérez préfère signer des gros chèques pour des stars offensives, par exemple Kylian Mbappé ou Sadio Mané. Le quotidien AS assure aujourd’hui que Zidane n’a pas changé d’avis concernant son renfort au milieu de terrain. Le problème, c’est que Pérez non plus…