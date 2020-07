Real Madrid – Mercato : Pogba va repousser les avances de Zidane

true

De retour à son meilleur niveau, Paul Pogba ne serait plus pressé de quitter Manchester United pour rallier le Real Madrid. Il pourrait prolonger avec MU.

Longtemps, Paul Pogba a traîné son spleen du côté de Manchester United. Quand il est revenu chez les Diables Rouges en 2016, le milieu de terrain pensait qu’une grande équipe allait se bâtir autour de lui et qu’il pourrait rapidement lutter pour la victoire finale en Champions League. Mais si la carte bleue a effectivement chauffée du côté d’Old Trafford, MU s’est enlisé dans la médiocrité.

Le Poulpe a alors voulu aller traîner ses tentacules ailleurs. Soit dans son ancien club de la Juventus, soit au Real Madrid, où Zinédine Zidane ne jure que par lui. Les contacts entre les deux parties ont été bouillants mais se sont heurtés au refus de Manchester de revoir à la baisse sa demande de 120 M€ pour le joueur.

Aujourd’hui, les choses ont considérablement changé. Revigoré par l’arrivée de Bruno Fernandes cet hiver, Pogba s’éclate de nouveau. Ole Gunnar Solskjaer croit beaucoup en lui et lui a confié les clefs du jeu. L’ambition est de retour chez les Red Devils qui pourraient retrouver la C1. Et Pogba, dont une clause dans le contrat prévoit une prolongation d’un an si ses employeurs le désirent, serait désormais ravi de poursuivre l’aventure en Premier League…