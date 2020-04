Real Madrid – Mercato : Stéphan retient Camavinga au Stade Rennais !

true

Avec la Ligue des Champions, Julien Stéphan pense qu’Eduardo Camavinga ne quittera pas le Stade Rennais cet été… Même en cas d’offre du Real Madrid ?

Si l’avenir d’Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans) suscite de nombreuses spéculations ces dernières semaines et que la presse espagnole s’en donne à cœur joie pour l’envoyer au Real Madrid, l’international Espoirs – sous contrat jusqu’en juin 2022 – est encore très loin de quitter son club formateur.

Stéphan : « Son envie reste de poursuivre »

On le sait depuis ce jeudi, le Stade Rennais disputera la Ligue des Champions (barrages) pour la première fois de son histoire l’été prochain… Mais Julien Stéphan n’avait pas attendu l’annonce (prévisible) de la LFP pour calmer le jeu autour de l’avenir de sa pépite. Selon le coach breton, Camavinga a de vraies chances de rester l’an prochain.

« La C1 pour garder Camavinga ? Oui, c’est une bonne nouvelle. Pour autant, c’est un joueur qui est construit, il a aussi un entourage qui est très réfléchi, qui ne conditionnait pas forcément, contrairement à ce que j’ai pu lire, son avenir au Stade Rennais par rapport à une qualification en Ligue des Champions. C’est quelqu’un qui a une attache forte, très très forte, à son club formateur, aux gens qu’il l’entoure. Si jamais on peut jouer la plus belle des compétitions, ça renforcera encore l’attrait, bien évidemment, de notre club. Mais Eduardo et son entourage ne pensent qu’à sa carrière sur le moyen et le long terme. Ils savent très bien qu’après une saison comme celle-là, confier, ce n’est pas ce qu’il y a de plus simple, de le faire sans son club formateur, ça peut être extrêmement positif », a fait savoir Julien Stéphan à « Ouest-France ».