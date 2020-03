Real Madrid – Mercato : un ancien déconseille le recrutement d’Erling Haaland cet été

true

Pour l’ancien joueur du Real Madrid Steve McManaman, recruter à l’intersaison le buteur de Dortmund Erling Haaland serait une erreur.

Après son début d’année phénoménale et ses deux buts contre le PSG en 8es de finale aller de la Champions League (2-1), les proches d’Erling Haaland ont lancé un plan drague en direction de l’Espagne. A peine arrivé à Dortmund, l’attaquant norvégien de 19 ans se verrait bien au Real Madrid ou au FC Barcelone.

Pour l’ancien Merengue Steve McMamanan, ce serait une erreur. Sur horseracing.net, le natif de Liverpool a expliqué : « Ce serait beaucoup trop tôt s’il partait maintenant. Il semble très heureux à Dortmund et il marque des buts. Il devrait partir quand il sera plus expérimenté, après avoir joué 200 matches pour le Borussia et 20 ou 30 parties de Champions League ».

« Il ne doit pas quitter le navire prématurément et aller directement au Real Madrid. J’ai vu ce qu’il s’est passé avec Luka Jovic cette saison. Il est allé au Real après une année merveilleuse en Allemagne. Haaland n’a pas besoin de ce type de pression. En plus, le Real Madrid est intéressé par Kylian Mbappé, les deux n’ont pas besoin d’y aller en même temps. »