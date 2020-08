Real Madrid – Mercato : un calcul à la Cristiano Ronaldo pour Sergio Ramos ?

true

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, se demande s’il fait bien de prolonger Sergio Ramos car le capitaine et défenseur central a 34 ans.

Auteur d’une saison 2019/20 fantastique, Sergio Ramos a été, avec Karim Benzema, le principal artisan du titre de champion d’Espagne du Real Madrid. A 34 ans, l’Andalou affiche un physique de super-héros et même l’enchaînement des rencontres après la crise sanitaire n’a su le mettre à mal.

Du coup, on pourrait penser que les Merengues s’empresseraient de le prolonger, lui dont le contrat arrive à échéance en juin 2021. Mais pas du tout. Florentino Pérez et ses conseilles continuent de peser le pour et le contre, alors que Zinédine Zidane a donné son feu vert depuis bien longtemps.

Selon Bernabeu Digital, le président du Real va adopter avec son capitaine le même principe de calcul que pour Cristiano Ronaldo : si la somme des salaires qu’il pourrait lui verser en cas de prolongation est inférieure au coût d’un transfert pour un remplaçant de son niveau, alors il signera un nouveau contrat. Sinon, il partira. Vu comme ça s’est passé avec CR7, qui reste au sommet deux ans après, pas sûr que la méthode soit efficace…