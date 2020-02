Real Madrid – Mercato : un des 4 Fantastiques parisiens proposé mais pas Neymar ni Mbappé ?

true

Suivant une clause présente dans son contrat avec l’Inter Milan, Mauro Icardi sera seul décideur de son avenir. Pour le moment, deux clubs sont prêts à mettre les 70 M€ réclamés par les Nerazzurri : la Juventus Turin et le PSG. Si l’Argentin privilégie le challenge sportif, il ira chez les Bianconeri, mais sera considéré par un traître par les Intéristes ; s’il fait le choix de l’argent, il restera à Paris.

Mais un troisième larron pourrait entrer dans la danse. Selon le média espagnol El Desmarque, Icardi aurait été proposé au Real Madrid ! Chose étonnante car si les Merengue doivent faire leurs courses au PSG, ce serait davantage pour Neymar ou Kylian Mbappé. Mais quand on sait que l’agent de l’Argentin est sa propre femme, Wanda Nara, et qu’elles n’hésitent pas à manipuler pour parvenir à ses fins, on se dit que tout est possible.

Il n’aura pas échappé à Florentino Pérez et Zinédine Zidane que le Real Madrid n’a pas de plan B quand Karim Benzema connaît une période de disette devant les buts. L’arrivée de Mauro Icardi pourrait combler cette lacune, pour un coût beaucoup moins élevé que ses coéquipiers Kylian Mbappé et Neymar…