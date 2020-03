Real Madrid – Mercato : un flop estival relancé par Mourinho ? 

Arrivé l’été dernier en provenance du FC Porto, Eder Militao ne s’est toujours pas imposé au Real Madrid. L’international brésilien reste dans l’ombre du duo Varane-Ramos, et Zinédine Zidane ne semble pas vraiment lui faire confiance pour l’avenir.

De fait, un départ pourrait vite devenir d’actualité. Le défenseur jouit d’une bonne côte et selon Sky Sports, José Mourinho souhaiterait s’attacher ses services pour renforcer sa défense, à Tottenham. Le Special One a toujours aimé travailler avec des joueurs lusophones, notamment au Real (Carvalho, Coentrao, Pepe, Marcelo, Cristiano).

