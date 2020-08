Real Madrid – Mercato : un indésirable de Zidane affole l’Europe

true

Prêté cette saison au Séville FC, Sergio Reguilon a réalisé une belle saison. Mais, le Real Madrid veut vendre le latéral pour reflouer ses caisses.

Cet été, le Real Madrid se montrera actif dans le sens des… départs ! Touchés par la crise économique liée au Covid-19, les pensionnaires du Santiago Bernabéu veulent vendre pour 180 millions d’euros. À l’heure actuelle, Florentino Perez a déjà fait rentrer 60 millions dans les caisses.

Pour tripler le chiffre et attendre l’objectif fixé, Zinédine Zidane a donné le nom de ses indésirables. James Rodriguez et Gareth Bale sont plus que jamais sur la liste des transferts. Le champion d’Espagne en titre est contraint de lâcher aussi beaucoup de ses jeunes ouailles à des clubs de Liga. Sergio Reguilon est un des plus courtisés.

Prêté la saison passée au Séville FC, le latéral gauche a brillé avec le club andalou. En Liga, il a participé à 31 rencontres pour deux buts et quatre passes décisives. À 23 ans, l’activité du natif de Madrid a tapé dans l’oeil de grandes cylindrées européennes.

Selon AS, Chelsea, Arsenal, le Napoli et Séville cherchent à acquérir Sergio Reguilon. Pour son élément sous contrat jusqu’en 2023, le Real Madrid réclamerait 30 millions d’euros. Avec la concurrence de Ferland Mendy et Marcelo, Reguilon voit son avenir barré au sein de la capitale espagnole. Formé chez les Merengues, l’ex-international Espoirs pourrait rendre un service énorme à son club de coeur.