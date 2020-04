Real Madrid – Mercato : un indésirable de Zidane formule une demande

true

Le défenseur du Real Madrid Jesus Vallejo, prêté à Grenade cette saison, ne serait pas contre l’idée de prolonger l’aventure en Andalousie.

Ce week-end, le journal AS a publié la liste des indésirables au Real Madrid, ces joueurs que Zinédine Zidane souhaiterait voir partir. On y retrouve notamment, sans surprise, Gareth Bale, Mariano, James Rodriguez, Borja Mayoral, Alvaro Odriozola, ou encore Lucas Vazquez. Selon le quotidien, pas moins d’une douzaine de joueurs devraient être poussés vers la sortie cet été parmi les 37 joueurs sous contrat, en comptant les prêtés.

C’est le cas de Jesús Vallejo qui évolue cette saison à Grenade, en prêt. Le défenseur central n’entre plus vraiment dans les plans et il semble en être conscient puisqu’il vient de dire, à ses suiveurs, sur Instagram : « Je suis content d’être ici. On ba voir si l’on va terminer la saison et ensuite, il faudra parler de mon avenir. Mais je ne me suis pas trompé en venant à Grenade et pourquoi pas y rester une saison de plus ? » L’idée est lancée.