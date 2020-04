Real Madrid – Mercato : un nouveau signal positif envoyé par Mbappé (PSG) ?

true

Kylian Mbappé multiplie les appels du pied au Real Madrid en refusant de prolonger son contrat avec le PSG. Mais un transfert cet été semble improbable.

En cette période de confinement, les médias sportifs espagnols ne parlent que de transferts. Déjà qu’en temps normal, c’est leur sujet favori… Deux grands noms se dégagent pour la prochaine intersaison, un pour chaque géant, et tous les deux évoluent au PSG. Il s’agit bien évidemment de Neymar et Kylian Mbappé.

Le premier aurait, selon le Mundo Deportivo du jour, passé un accord avec les dirigeants du FC Barcelone pour être recruté durant l’été. Le second aurait, d’après AS, envoyé un message très positif au Real Madrid en refusant une nouvelle fois de prolonger son contrat avec le PSG. Surtout que le club de la capitale a annoncé son intention de mettre les négociations pour une prolongation entre parenthèses, le temps de la crise du coronavirus.

Néanmoins, AS rappelle que la marge de manœuvre du Real Madrid dans cette opération est des plus minces. En effet, les Merengue souffrent aussi économiquement à cause du Covid-19. Et ils pourront donc difficilement payer une énorme indemnité de transfert pour le champion du monde tout en lui proposant un salaire de Galactique…