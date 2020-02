Real Madrid – Mercato : un signe positif pour le chouchou de Messi ?

true

Cet été, le FC Barcelone devrait repartir en quête d’un grand attaquant, lui qui possède pourtant dans ses rangs Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Ansu Fati. Mais l’Uruguayen est souvent blessé et en fin de carrière, Griezmann ne parvient pas à s’acclimater à la Catalogne et Dembélé est toujours à l’infirmerie.

Pour l’après-Suarez, les Catalans rêvent de Lautaro Martinez. Pour avoir l’Argentin, ils devront débourser 111 M€, montant de sa clause libératoire. Le reste ne sera que formalité, Martinez rêvant de jouer aux côtés de Messi, qui a dit le plus grand bien de lui (« Il est spectaculaire, il a des qualités impressionnantes. Ça se voit que ça va être un grand joueur. Il est en train d’exploser et de le démontrer. »). Sauf que… Sauf que Florentino Pérez aurait décidé de s’immiscer dans cette transaction presqu’écrite pour chiper l’ancien du Racing au nez et à la barbe de son plus grand rival.

Le Real Madrid connaît en effet de gros problèmes devant le but, que Karim Benzema a réussi à camoufler pendant quatre mois. Mais depuis que le Français tire la langue, personne ne prend la relève devant les buts. Pérez pense que Lautaro Martinez pourrait résoudre tous ses soucis. En tout cas, qu’il s’agisse du Real ou du Barça, bonne nouvelle : l’Inter Milan lui cherche un successeur. Les Nerazzurri se sont renseignés au sujet de Pierre-Emerick Aumabeyang et, selon Calcio Mercato, ils lorgneraient également le phénomène du RB Leipzig Timo Werner (27 buts et 11 passes décisives en 33 matches cette saison).