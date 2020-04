Real Madrid – Mercato : une autre priorité que Lautaro Martinez identifiée à l’Inter ?

true

D’après Fichajes.net, le Real Madrid aurait coché le nom d’Alessandro Bastoni (Inter Milan, 21 ans) sur sa short-list estivale.

Si le dossier Lautaro Martinez (23 ans) occupe une grosse partie de l’actualité Mercato à l’Inter Milan, l’attaquant argentin – priorité du FC Barcelone – n’est pas le seul joueur bankable de l’effectif. Du côté du Real Madrid, on a d’ailleurs une autre priorité que de ferrer le jeune compatriote de Messi.

Le plan C du Real derrière Upamecano et De Ligt ?

En effet, si l’on en croit « Fichajes.net », le Real va se montrer relativement sage au prochain Mercato mais va quand même chercher à s’offrir un défenseur central. Derrière les onéreuses pistes menant à Dayot Upamecano (RB Leipzig) et Matthijs De Ligt (Juventus de Turin) figurerait le nom d’une toute jeune révélation interiste : Alessandro Bastoni (21 ans).

S’il n’est pas le joueur le plus connu de l’effectif d’Antonio Conte, l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame, recruté à l’été 2017 pour plus de 30 M€, compte parmi les centraux les plus prometteurs d’Europe aux yeux des recruteurs. Cette saison, Bastoni, c’est 17 apparitions toutes compétitions confondues pour 1 but mais également une cote importante pour un joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2021.