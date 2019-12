Real Madrid – Mercato : une pépite merengue envoyée à Manchester City !

true

Agacé des rumeurs autour de l’avenir de Martin Odegaard, renvoyé au Real Madrid, la Real Sociedad a dégainé un faux communiqué…

Equivalent du 1er avril en France, le 28 décembre – Jour des Saints Innocents – est généralement une bonne occasion en Espagne pour faire des blagues. Si la presse ibérique s’est avérée plutôt calme ce samedi, ce n’est pas le cas de certains clubs comme la Real Sociedad.

Manchester City utilisé pour dénoncer la lourdeur des médias

Agacé des premières rumeurs dilligentées par les médias de Madrid concernant un rapatriement plus rapide que prévu pour Martin Odegaard (21 ans) au Real, le club basque a dégainé un faux communiqué pour annoncer le départ du Norvégien … vers le Manchester City de Pep Guardiola.

Une blague accompagnée d’un tacle lapidaire aux médias espagnols : « Nous sommes obligés de prendre cette décision difficile pour éviter la lourdeur qui nous attendait pendant les six prochains mois depuis certains pôles médiatiques ».

Prêté par le Real Madrid jusqu’en juin 2021, Odegaard – qui a réalisé un superbe début de saison (16 matches, 4 buts, 5 passes) – pourrait voir son prêt se conclure un an plus tôt. D’après AS et Marca, des discussions seraient même déjà menées en ce sens pour régler son départ de Saint-Sébastian…