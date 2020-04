Real Madrid – Mercato : Upamecano fait un premier pas

true

Ciblé par Zinédine Zidane, le défenseur français Dayout Upamecano souhaiterait quitter Leipzig pour rejoindre le Real Madrid.

Derrière Raphaël Varane et Sergio Ramos, Eder Militao, arrivé l’été dernier en provenance du FC Porto, tarde à convaincre Zinédine Zidane au Real Madrid. A tel point qu’un départ du Brésilien est envisagé à l’inter saison. Et pour soulager le duo Varane-Ramos, une option française est à l’étude selon Defensa Central. Elle mène à Dayot Upamecano, le joueur du RB Leipzig.

A 21 ans, Upamecano est sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2021 et selon Markus Krosche, le directeur sportif de Leipzig, un transfert est possible. « Dayot aura une décision très importante à prendre en fin de saison. Il devra prendre le temps de la réflexion. C’est à lui de voir ce qu’il estime le mieux pour son avenir », a confié Krosche à Kicker.

Malang Sarr (Nice) et Tanguy Kouassi (PSG) seraient visés pour remplacer Upamecano en Allemagne. Et d’après AS, toujours, le Français, très convoité, a fait son choix : il veut venir au Real, où son agent a ses entrées puisqu’il conseille aussi un certain Toni Kroos…