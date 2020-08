Real Madrid – Mercato : Upamecano (RB Leipzig) aurait refroidi le club merengue

true

Auteur d’une belle campagne de Ligue des champions avec Leipzig, Dayot Upamecano ne serait pourtant plus une priorité pour le Real Madrid…

Depuis plusieurs noms, le nom de Dayot Upamecano revient avec insistance au Real Madrid. Le club merengue veut renforcer sa défense cet été car derrière Raphaël Varane et Sergio Ramos, Zinédine Zidane manque de solutions, malgré la présence de Nacho ou du Brésilien Eder Militao.

Trop souvent blessé, Upamecano ?

Mais le site Defensa Central croit savoir qu’Upamecano n’est plus une priorité pour le Real. Malgré sa bonne saison et sa place de ½ finaliste de la C1 avec le RB Leipzig, le défenseur français serait jugé trop fragile par le club espagnol. Les blessures récurrentes de l’ancien valenciennois auraient refroidi le Real, et ce bien que le défenseur ne soit pas très cher, avec une clause de cession à 45 M€.