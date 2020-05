true

Ami avec François-Henri Pinault, Zinédine Zidane pourrait appeler l’actionnaire du Stade Rennais pour faire avancer le dossier Camavinga au Real Madrid.

Si le Stade Rennais souhaite garder Eduardo Camavinga (17 ans) au moins une saison de plus et que Julien Stéphan l’a encore répété il y a peu, du côté du Real Madrid on n’aurait pas totalement renoncé au recrutement de l’Espoir français. Bien évidemment, la place sur le podium du club breton et la possibilité encore ouverte (pour l’instant) de disputer la prochaine C1 rend le départ de Camavinga moins certain mais Zinédine Zidane a encore une carte à jouer.

Comme le rappelle le quotidien « AS », l’entraîneur du Real Madrid nourrit une relation très amicale avec le propriétaire du Stade Rennais, François-Henri Pinault et il pourrait en faire usage pour passer au dessus du secteur sportif et même du président délégué Nicolas Holveck. Du côté de l’Espagne, cette information ravive en tout cas l’espoir.

Même si l’amitié Zidane – Pinault existe et qu’il y a sans doute un respect réciproque, il n’en demeure pas moins que le dirigeant rennais est avant tout un homme d’affaires. Tout dépendra de l’offre que sera prêt à formuler Florentino Perez. En dessous de 50 M€, on imagine mal que le deal puisse se faire cet été…