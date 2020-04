Real Madrid – Mercato : Zidane à Paris ? « Il n’y a jamais pensé une seconde »

false

Zinédine Zidane, actuel entraîneur du Real Madrid, un jour sur le banc de touche du PSG . Jérôme Alonzo n’y croit pas un instant.

On vous le disait ce matin : le quotidien espagnol, El Mundo Deportivo, a lancé une bombe dont le Mercato a le secret en assurant que le PSG avait commencé à étudier la possibilité de faire venir sur son banc de touche un certain Zinédine Zidane, actuel entraîneur du Real Madrid. Une hypothèse surprenante quand on connaît l’attachement de Zidane au Real et la chance que lui offre son président, Florentino Perez, d’avoir une équipe digne de ce nom.

Possible au PSG, également ? Pas si l’on en croit Jérôme Alonzo, ancien gardien de but parisien qui, lui, n’y croit pas un seul instant. C’est du moins ce qu’il a expliqué ce soir sur le plateau de la chaine l’Equipe.

« J’adorerais voir un super coach au PSG »

« Moi qui ai des attaches avec le PSG, j’adorerais voir un super coach au PSG. Mais pour lui, on se pose la question. Je suis absolument certain qu’il n’a jamais pensé une seule seconde dans sa vie à venir au PSG, j’en suis absolument certain“.