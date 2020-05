Real Madrid – Mercato : Zidane a son plan pour Pogba et Camavinga

true

Zinédine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, aimerait s’offrir le duo Pogba – Camavinga cet été. Mais pour cela, il va falloir vendre.

Afin de renforcer le Real Madrid lors du prochain Mercato, Zinédine Zidane aimerait recruter français. Paul Pogba, le milieu de Manchester United, et le prodige du Stade Rennais Eduardo Camavinga sont sur la liste de Zidane.

Mais comme l’explique le quotidien AS, la donne est très claire du côté du Real Madrid. Le club répond à qui veut l’entendre qu’il faudra des départs avant d’envisager quelques arrivées ronflantes. Le club merengue s’attend à au moins cinq départs d’envergure. Quatre joueurs mis sur le marché sont déjà identifiés : James, Bale, Lucas Vazquez et Mariano.

Pour de nombreux autres joueurs, les options sont ouvertes. Luka Modric et Marcelo sont libres de décider de leur avenir. Et d’autres cas sont en suspens comme Regullon, Ceballos ou Kubo. En revanche, il semble acquis que Hakimi et Odegaard, de retour de prêt après une saison réussie, auront une chance pour tenter de s’imposer.