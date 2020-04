Real Madrid – Mercato : Zidane pourrait prêter l’un de ses joyaux l’an prochain

true

Peu utilisé ces dernières semaines, Rodrygo Goes (Real Madrid, 19 ans) pourrait faire l’objet d’un prêt sur le prochain Mercato. Avis aux clubs intéressés.

S’il réussit une première saison plutôt satisfaisante au Real Madrid (18 apparitions, 7 buts, 2 passes décisives), Rodrygo (19 ans) n’est pas assuré de continuer au sein de la Maison blanche la saison prochaine. Bien évidemment, il n’est pas question de céder l’ancien joueur de Santos, recruté pour 45 M€ et arrivé à sa majorité, mais si l’on en croit « OK Diario », l’idée d’un prêt serait à l’étude.

Rodrygo mis sur la liste des prêts ?

En effet, s’il a brillé lors de la première partie de saison avec la blessure d’Eden Hazard et la méforme de Vinicius, Rodrygo Goes a depuis perdu de la visibilité chez les Merengue, lui qui n’avait plus disputé la moindre minute depuis l’élimination en Coupe du Roi face à la Real Sociedad le 6 février (3-4). Une situation qui pousserait Zinédine Zidane à s’interroger alors que Rodrygo semble déjà trop fort pour évoluer avec la réserve en Segunda B (3e division espagnole).

Le Real s’étant mis en quête d’un attaquant pour l’été 2020 (Haaland?), Zizou, qui l’apprécie, verrait d’un bon œil le prêt de Rodrygo dans un club où il aurait davantage de temps de jeu. A l’instar de Martin Odegaard ou du « Messi japonais » Takefusa Kubo, l’idée serait de le faire revenir directement par la grande porte à Madrid.