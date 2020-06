Real Madrid – Mercato : Zidane prépare l’assaut final pour Camavinga (Stade Rennais) !

true

Désireux d’aller plus vite que la concurrence, le Real Madrid entend passer à l’action pour Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans) cet été.

Bien que le Stade Rennais ne soit pas vendeur et l’ait fait savoir plusieurs fois, le Real Madrid ne lâche pas Eduardo Camavinga (17 ans). Jusqu’à présent, c’était surtout depuis l’Espagne que les rumeurs s’étaient multipliées. C’est désormais au tour de « RMC Sport » d’annoncer un emballement à venir sur le dossier.

D’après Mohamed Bouhafsi, directeur de la rédaction foot de la radio et très bien renseigné sur le Mercato, les Merengue ont accéléré les discussions pour attirer Camavinga. L’international Espoirs est LA priorité de Zinédine Zidane comme le rapporte un proche du dossier au sein même de la Maison blanche.

Camavinga vu comme « la future star » au milieu en Europe

« C’est la future star au milieu de terrain en Europe. On le veut pour le garder dix ans au club. C’est notre priorité. C’est mieux de l’acheter cet été que la saison prochaine, où il aura disputé la Ligue des champions et vaudra deux fois plus », affirme cette source anonyme qui parle d’une offre en préparation pour cet été.

Mais comment réagira le Stade Rennais ? Julien Stéphan veut garder son jeune prodige. Le club semble sur la même longueur d’ondes et il se murmure que la famille Pinault – qui souhaite voir Camavinga disputer la Ligue des Champions avec son club formateur – ne regardera même pas le montant de l’offre, quel qu’il soit.