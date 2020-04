Real Madrid – Mercato : Zidane privé de Galactiques à l’été 2020 ?

Souvent attendu comme l’un des principaux animateurs du Mercato, le Real Madrid devrait rester sage à l’été 2020. C’est en substance le message porté par El Confidencial, média généralement bien renseigné sur les arcanes du club merengue. Pour autant, la crise sanitaire du Covid-19 ne serait pas la seule raison de ce calme plat prévu sur le marché.

En effet, d’après la publication ibérique, le Real Madrid – qui a dépensé plus de 300 M€ sur le marché en 2019 – estime disposer d’une équipe suffisamment forte, qualitativement et quantitativement, pour faire face. Les Merengue espèrent surtout se débarrasser d’une demi-douzaine de joueurs que Zinédine Zidane n’estime pas essentiel.

‼️? Real Madrid is not planning any « galactic » signing this summer. Due to this information, names such as Mbappe, Haaland, Pogba and the return of Cristiano Ronaldo are rejected. @elconfidencial pic.twitter.com/VsoLZHseqX

— Rafał (@madridreigns) April 14, 2020