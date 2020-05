Real Madrid – Mercato : Zidane relance les grandes manœuvres pour Paul Pogba !

L’été dernier, Zinédine Zidane avait fait de Paul Pogba sa priorité pour renforcer le milieu de terrain du Real Madrid, mais il s’était heurté aux demandes de Manchester United, jugées excessives par son président Florentino Pérez.

The play never stops with Pepsi! Guys, what you got??? Leo Messi @sterling7 @mosalah @PepsiFootball #PepsiCanBalance #ForTheLoveOfIt pic.twitter.com/UzVrR2olGr

— Paul Pogba (@paulpogba) February 11, 2020