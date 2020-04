Real Madrid – Mercato : Zidane rêverait d’un retour de Cristiano Ronaldo !

true

Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo est incertain à la Juventus Turin, la presse espagnole voit déjà l’ombre de l’attaquant portugais revenir planer au-dessus du Real Madrid.

À quoi ressemblera l’avenir de Cristiano Ronaldo ? Mardi, Il Messagero a lâché une bombe en assurant que l’attaquant de la Juventus Turin (35 ans) pourrait être sacrifié au mercato en raison de la crise économique qui découle du coronavirus.

Le salaire astronomique de l’ancien buteur du Real Madrid serait trop lourd à supporter en ces temps de restriction budgétaire et un départ ne serait pas à écarter avant la fin de son contrat en juin 2022. Loin de là. Cette rumeur, qui semble fondée, a trouvé un écho du côté de Madrid. L’émission El Chiringuito de los Jugones l’a évoquée dans ses grandes largeurs tard mardi soir.

¡OJO! ¿Puede VOLVER CRISTIANO al REAL MADRID? ¡No te puedes perder #ChiringuitoEnCasa a las 0:00h en MEGA! pic.twitter.com/h8qwnzW2JL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 31, 2020

Tomas Roncero, journaliste amoureux de Cristiano Ronaldo, rêve clairement de son retour à la Casa Blanca. Et il ne serait pas le seul… « C’est sûrement une utopie mais on imagine déjà revoir Cristiano Ronaldo enfiler les buts au Bernabeu avant de lancer son célèbre Siiiiiiuuuuu, salive la plume du quotidien madrilène AS. Je suis sûr que Zidane mettrait tous ses feux verts devant un hypothétique retour du meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid. N’oublions pas qu’il voulait qu’il reste en 2018… Si je rêve, réveillez-moi. Mais c’est un si beau rêve. »