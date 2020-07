Real Madrid – Mercato : Zidane savoure son joli coup négocié avec l’OL

true

Zinédine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, profite des très belles performances de Ferland Mendy depuis le début de saison. Une nouvelle preuve de son flair.

Même si personne ne doutait du talent de Ferland Mendy lorsqu’il évoluait sous les couleurs de l’OL, passer de la Ligue 1 au Real Madrid est un pas de géant que tout le monde ne peut pas franchir. C’est le cas du latéral devenu international qui s’est imposé comme un véritable concurrent de Marcelo, au point d’être élu joueur du match lors de la dernière victoire face à Alaves (1-0).

En conférence de presse ce dimanche, Zinédine Zidane est revenu sur ce recrutement gagnant, confirmant avoir initié son arrivée en provenance de l’OL. « C’était une demande de ma part pour le club. Il est jeune, il a du talent, mais on ne peut pas le comparer avec Marcelo. C’est bien qu’il soit avec nous », a estimé Zidane.

Dans la catégorie Mercato, le coach madrilène s’est aussi exprimé sur le cas James Rodriguez qui ne joue que rarement avec les Merengue. Mais Zidane refuse d’accabler le meneur de jeu colombien. « Il est important et c’est l’un des nôtres. Il vient d’avoir 29 ans et je le félicite. C’est vrai que certains jouent plus et d’autres moins. Mais je ne veux rabaisser aucun joueur. Chacun apporte à l’équipe. Je compte sur tous ceux que j’ai avec moi », a conclu le coach du Real Madrid.