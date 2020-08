Real Madrid – Mercato : Zidane tire un trait définitif sur l’un de ses joueurs

true

Si l’on se fie à une information du quotidien espagnol, AS, le milieu de terrain du Real Madrid, James Rodriguez, ne reportera plus le maillot madrilène.

L’information est donnée ce matin par le quotidien espagnol, AS. Et vient confirmer ce que tout le monde pressentait au Real Madrid depuis plusieurs mois : James Rodriguez, le milieu de terrain colombien, ne sera plus dirigé par Zinédine Zidane. La direction du club merengue aurait ainsi signifié au joueur, ainsi qu’à son agent, Jorge Mendes, qu’il devait trouver une autre destination et ce à un an du terme de son contrat.

Toujours selon le média espagnol, un club aurait à ce jour les faveurs de James : les Gunners d’Arsenal. Attention, toutefois, aucun offre n’a encore été formulée. Et il y a quelques jours, un intérêt de l’Atletico Madrid avait été évoqué dans la presse, avant qu’un démenti formel soit produit par le club espagnol.

En somme, James Rodriguez n’a pas encore de point de chute. Mais sa carrière au Real Madrid est désormais derrière lui.