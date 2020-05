Real Madrid – Mercato : Zidane va devoir garder ce boulet encore un an…

true

Bien qu’il ne veuille plus de lui, Zinédine Zidane va devoir travailler avec Gareth Bale en 2020/21, le Real Madrid n’ayant reçu aucune offre.

Le quotidien espagnol Marca consacre sa Une du jour à Gareth Bale. En titrant : « Il n’est pas de pierre ». Ce qui signifie que les critiques ne glissent pas sur le Gallois, bien au contraire. Il a conscience d’être dans une situation difficile au Real Madrid mais entend bien continuer à y jouer, n’en déplaise à Zinédine Zidane qui aimerait le voir partir.

Accablé par les socios, Bale, à qui il est souvent reproché d’être plus intéressé par le golf que par le football, a critiqué en retour : « Quand ils te sifflent, tu perds confiance et tu joues moins bien, donc ils te sifflent encore plus. Il devraient essayer de t’aider pour que tu puisses t’améliorer ».



En marge de cette interview, Marca assure que le Real Madrid n’a reçu aucune offre pour son trentenaire. Et ce alors que des rumeurs venues d’Angleterre font état d’intérêts de Manchester United et de Tottenham. Il semblerait que le prix exorbitant réclamé par les Merengue (près de 100 M€) ainsi que le salaire colossal du joueur soient autant de freins à un départ. Zinédine Zidane va donc devoir continuer à travailler avec un joueur qu’il n’apprécie guère…