Les plans du Real Madrid pour l’été 2020 commencent à s’écrire. S’il y aura beaucoup de départs au sein de la Maison blanche, cela ne concernera pas Raphaël Varane…

Avec une quarantaine de joueurs sous contrat, le Real Madrid va devoir dégraisser son effectif avant de penser à se renforcer lors de l’été 2020. Si Marcelo, James Rodriguez, Gareth Bale ou Mariano Diaz ne seront pas retenus en cas d’offres, les Merengue envisagent aussi l’option de prêter quelques jeunes joueurs afin qu’ils s’aguerrissent, sur le modèle de ce qui a été fait avec Martin Odegaard (Real Sociedad).

Un souci d’extracommunautaires au Real

Comme le rappelle « Marca », ce second point est également rendu nécessaire par la limite de joueurs extracommunautaires, fixé à trois en Espagne. Aujourd’hui, les places sont occupées par Eder Militão, Rodrygo et Vinicius Jr dans l’effectif de Zinédine Zidane. Si le dernier nommé a entamé des démarches pour obtenir la nationalité espagnole, le Brésilien ne pourra prétendre à ce statut que dans un an. Cela va forcément poser un souci puisque Takefusa Kubo (actuellement prêté à Majorque) va revenir et que l’ultime recrue auriverde Reinier (18 ans), arrivé du Flamengo cet hiver contre 30 M€, ne peut pas jouer plus haut que l’équipe de Castilla à cause de ça.

Reinier déjà sacrifié, Varane vers une prolongation

Outre Kubo, qui pourrait faire l’objet d’un deuxième prêt, l’un des Brésiliens de l’effectif devra filer. Ces dernières semaines, c’est l’option Rodrygo qui semblait se dessiner mais, si l’on en croit Marca, le Real Madrid chercherait surtout pour un prêt de Reinier dans un club de première division espagnole. Le club de Valladolid de Ronaldo serait même déjà envisagé.

Si le gros des rumeurs concerne surtout des départs au Real Madrid, le club envisage aussi de conforter certains joueurs. Ce serait notamment le cas de Raphaël Varane (27 ans). Ce dimanche, « AS » confirme la volonté des dirigeants du Real de prolonger l’ancien Lensois au delà de juin 2022.