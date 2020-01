Real Madrid – Mercato : Zinédine Zidane a changé ses plans pour janvier

true

Le Real Madrid s’apprête à aborder le début d’année 2020 pied au plancher. En effet, il s’apprête à disputer six matches en janvier, entre la Supercoupe d’Espagne délocalisée en Arabie Saoudite, la Liga et la Coupe du Roi. Un calendrier dingue qui ne fera pas relâche en février puisque la Champions League reprendra.

Pourtant, Zinédine Zidane n’a aucune intention de réclamer du renfort à Florentino Pérez. Comme il l’avait lors de ses deux premières années et demi sur le banc des Merengue, l’entraîneur français estime que son groupe est suffisamment armé pour tout gagner. Si mouvement il doit y avoir, assure le quotidien AS, ce sera dans le sens des départs, Mariano et Brahim étant invités à aller voir ailleurs.

Amoureux des Merengues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Real Madrid, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #RealMadrid #Merengue / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/8NKnNV5uaW — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Cette nouvelle orientation sur le marché des transferts présente un énorme avantage : elle va permettre au Real Madrid de garder ses caisses pleines en prévision d’un été qui devrait voir un Kylian Mbappé ou une autre pointure débarquer sur le front de l’attaque…