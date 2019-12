Real Madrid – Mercato : Zinédine Zidane a zappé Paul Pogba pour janvier !

true

Sauf revirement de situation improbable, le Real Madrid ne bougera pas d’un pouce pour Paul Pogba (Manchester United) en janvier.

En ce moment, la situation de Paul Pogba à Manchester United fait couler beaucoup d’encre. Toujours désireux de rejoindre le Real Madrid, le Champion du Monde serait même prêt à rentrer au clash avec son club selon certaines sources. En attendant le début du mois de janvier, son agent Mino Raiola est sorti du silence dans le « Daily Telegraph », regrettant la situation de son poulain.

« Il y avait un intérêt du Real Madrid mais Manchester ne l’a pas laissé partir et je suis désolé, parce que je pense que Paul, étant français, aurait rejoint Zidane. Cela aurait été un facteur important dans l’histoire du football français », a lâché le truculent agent.

Le Real ne recrutera pas de milieu

Malgré cet appel du pied à peine dissimulé, le dossier Pogba devrait rester sagement dans les tiroirs au Real Madrid. C’est en tout cas ce qu’affirme « Marca » qui explique que le conseiller de Pogba a appelé Florentino Perez pour prendre le pouls et qu’il lui a été annoncé que le club madrilène n’avait plus érigé comme priorité le recrutement d’un milieu de terrain en janvier.

Une version plus ou moins confirmée ce samedi en conférence de presse par Zidane lui-même. Questionné sur son choix entre Federico Valverde ou Paul Pogba, le coach merengue a pris fait et cause pour son poulain uruguayen : « Je peux vous parler de mes joueurs, ils se portent bien, il m’est difficile de faire un onze. Fede est un patrimoine du club et nous sommes heureux qu’il en soit ainsi ».