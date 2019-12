Real Madrid : Piqué a défendu un ennemi de Messi devant les ultras du Barça

true

Lors du Clasico d’hier, le défenseur du FC Barcelone, Gerard Piqué, a demandé aux ultras du FC Barcelone d’arrêter d’insulter le défenseur du Real Madrid Sergio Ramos, pourtant ennemi de Lionel Messi.

Entre Sergio Ramos et Lionel Messi, c’est tout sauf de l’amour. Et ça peut se comprendre… Ça fait plus d’une décennie que le défenseur central subit les humiliations du génie du FC Barcelone. Alors, parfois, il lui arrive d’être violent, comme au printemps dernier. La grosse faute qu’il avait commise avait fait sortir l’Argentin de ses gonds.

Mais entre Sergio Ramos et Gerard Piqué, il existe un vrai respect mutuel, fruit de leur longue association en équipe d’Espagne. Du coup, même si le Catalan déteste profondément le Real Madrid, il n’hésite pas à défendre son capitaine quand le besoin s’en fait sentir.

Amoureux des Merengues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Real Madrid, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #RealMadrid #Merengue / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/8NKnNV5uaW — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Et hier, ça a été le cas. Pendant le Clasico hier, les ultras du Barça ont insulté à plusieurs reprises Sergio Ramos. A chaque fois, Piqué leur a fait signe de la main pour qu’ils arrêtent leurs chants. Et tant pis si, dans le même temps, l’Andalou distribuait les coups à Messi, Suarez et compagnie !