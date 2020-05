Real Madrid, PSG – Mercato : Kevin De Bruyne ouvre la porte à un départ de City !

true

A l’occasion d’un entretien d’une rare franchise à la presse de son pays, Kevin De Bruyne (Man City, 28 ans) a reconnu qu’il pouvait être sur le marché cet été.

Manchester City privé de Coupe d’Europe pour deux saisons pour avoir « sérieusement enfreint » les règles du fair-play financier, l’effectif de Pep Guardiola pourrait subir une vraie saignée. Membre important des Citizens, Kevin De Bruyne (28 ans) a lui-même reconnu, dans un entretien au média belge Het Laatste Nieuws, qu’il se posait pas mal de question.

« J’attends juste un peu. Le club nous a dit qu’ils allaient faire appel à la décision. Ils sont sûrs à 100% qu’ils sont dans leur bon droit. J’ai confiance en mon club, si on me dit que c’est vrai, je les crois. Nous attendrons et verrons ce qu’il se passera. Une fois qu’une décision finale, je réfléchirai. Deux ans (sans Ligue des champions) serait long. Un an, je peux vivre avec », a-t-il reconnu.

Le Real Madrid n’est pas au centre de ses rêves

Forcément, peu de clubs pourront se payer le milieu offensif des Diables rouges et le nom du Real Madrid, où évolue son ami Eden Hazard, est cité, mais De Bruyne ne se projete pas encore : « Si le match contre le Real m’a convaincu que je pouvais jouer dans une équipe comme Madrid ? Ce n’est pas ma manière de penser. Ces dernières années, beaucoup de clubs m’ont approché en me demandant quels étaient mes plans concernant mon avenir. Mais je suis très heureux à Manchester City. Je joue pour l’une des meilleures équipes au monde. Je joue en Angleterre. D’un point de vue compétitif, à mon humble opinion, c’est le meilleur championnat. J’aime cela. C’est un challenge d’être le meilleur ici et de gagner. C’est quelque chose que je dois continuer d’avoir dans ma carrière. Tout ce qui arrivera, arrivera. Ce n’est pas comme si j’avais essayé de partir lors des cinq dernières années ».