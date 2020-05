Real Madrid, PSG – Mercato : pas de cadeau de l’Ajax pour Van de Beek

true

Le directeur exécutif de l’Ajax Amsterdam a fait savoir que, malgré la crise sanitaire, il ne solderait pas Donny van de Beek, même s’il a un bon de sortie.

La crise sanitaire va obliger les grands clubs européens à revoir leurs plans pour cet été. Faute de rentrées d’argent depuis deux mois et pour encore quelque temps, et contraints de payer salaires comme impôts comme à l’accoutumée, ils vont devoir faire une croix sur certains transferts.

Surtout que les dirigeants de clubs vendeurs comme l’Ajax Amsterdam ont déjà fait savoir qu’ils ne baisseraient pas les tarifs de leurs joueurs visés. Ainsi, le Real Madrid mais aussi le PSG, qui lorgnent Donny van de Beek depuis un an, vont-ils devoir payer la cinquantaine de millions ou plus attendus par les Lanciers.

C’est le directeur exécutif des Lanciers, l’ancien gardien Edwin van der Sar, qui l’a fait savoir : « L’année dernière, nous avons donné notre parole à André (Onana), Nicolas (Tagliafico) et Donny (van de Beek) : ils restaient un an de plus et nous les aiderions ensuite à franchir un nouveau cap dans leur carrière. Rien n’a changé. Mais ils ne seront pas soldés à 50%, les clubs qui les veulent peuvent oublier cette idée ».