Real Madrid, PSG : Zidane explique pourquoi il fond pour le duo Neymar – Mbappé

Zinédine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, n’a visiblement pas manqué les performances du PSG en Ligue des champions. Et notamment le duo Neymar – Mbappé.

Depuis hier soir, le PSG est en finale de Ligue des champions et cette nouvelle a forcément un retentissement mondial. Zinédine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, refuse de se mouiller sur l’identité du vainqueur de la compétition. « Il faut espérer pour le football français que l’un des deux clubs encore engagés gagne, il faut leur souhaiter le meilleur. Maintenant, je ne suis pas devin », a confié le coach madrilène au Parisien. En revanche, le duo Neymar – Mbappé ne le laisse pas de marbre.

Pour l’ancien numéro 10 de l’équipe de France, la capacité unique de ce duo à créer des décalages est forcément un avantage énorme sur les autres formations. « Ce qui marque, c’est la différence qu’ils arrivent à faire sur le terrain. Vous regardez le match contre l’Atalanta, ça se voit. A un moment donné, vous vous retrouvez avec un joueur qui arrive à réaliser des choses à part, et ça fait la différence. Ça s’est vu sur la rentrée de Mbappé. Neymar a été très bon tout le match. On a parlé de son dernier geste, mais il a été tellement omniprésent durant la rencontre. Et puis, ce duo, c’est facile quand ils jouent ensemble. Ce sont deux très très bons joueurs qui font des différences foudroyantes par moment », estime Zidane.

Mais le PSG n’en est pas là seulement grâce à ses stars. Pour Zidane, la force de ce PSG est d’avoir su enfin construire un groupe à même de réaliser de grandes performances. « Elle est homogène, elle a construit quelque chose depuis maintenant plusieurs années. Logiquement, à force d’y croire et de travailler, ils arrivent à ce niveau aujourd’hui. Je pense que c’est plutôt mérité, il n’y a pas de hasard dans le football. La Ligue des champions est une compétition qui est très compliquée, où vous affrontez les meilleures équipes européennes. Quand vous arrivez au bout… J’attribue ça au travail », conclut Zidane.