Real Madrid : Sergio Ramos veut reprendre la saison

true

Le capitaine du Real Madrid Sergio Ramos a confié son envie de jouer à nouveau au foot et de terminer la saison.

C’est acté : en France, Edouard Philippe a sifflé la fin de la saison. La Ligue 1 ne repartira pas, pas plus que la Ligue 2. En Espagne, rien n’a encore été décidé mais pour Sergio Ramos, il semble inconcevable de ne pas terminer l’exercice 2019-20.

[Enchères solidaires | #ES21] Aujourd’hui, c’est un maillot porté en Ligue des champions par @raphaelvarane cette saison ! Offert par le joueur lui-même ! Pour enchérir et avoir toutes les infos, rendez-vous sur notre page FB ➡️ https://t.co/rE6D7ubvt5#RCLens @RCLens ❤️💛 pic.twitter.com/O7vAYsXtXl — Fédération Lens United (@FLU_Officiel) April 29, 2020

« Je meurs d’envie de porter le maillot »

« Nous ne devons pas être égoïstes, l’opinion personnelle doit être laissée un peu à l’écart et tenir compte des directives de la santé et du gouvernement, a confié l’ancien sévillan à la TV espagnole. La santé de chacun ne sera pas mise en danger. J’ai hâte de jouer à nouveau, de revenir à la compétition, jouer la Ligue et les Champions. J’ai cette envie de terminer la saison avec un titre, mais nous devons d’abord attendre et les gens qui connaissent tout cela prennent les décisions appropriées. »