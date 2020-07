Real Madrid, Stade Rennais – Mercato : Pogba ou Camavinga, Zidane et Pérez s’opposent

true

Les milieux français du Stade Rennais et de Manchester United opposent sans le vouloir le président et l’entraîneur du Real Madrid.

Au Real Madrid, depuis qu’il est arrivé à la présidence en 2000, Florentino Pérez a fait savoir que c’était lui et personne d’autre qui recrutait. Il veut bien écouter son entraîneur ou son directeur sportif mais, in fine, c’est lui qui tranche. Le recrutement d’un milieu box to box cet été ne devrait pas faire exception.

Zinédine Zidane voudrait Paul Pogba mais le patron du Real, lui, préfère Eduardo Camavinga. Et pour cela, il est prêt à signer un chèque de 80 M€ au Stade Rennais. Le souci, c’est qu’en faisant cela, il ne pourra plus se permette de transfert onéreux en 2020, ce qui laisserait donc Pogba à Manchester. Ou laisserait le champ libre à d’autres courtisans.

Seulement, en parallèle, des agents s’activent pour faire venir le Poulpe dans la capitale espagnole. Ce mercredi, on apprend ainsi que des négociations ne débuteraient qu’après la fin de la Premier League le 26 juillet et un accord au terme du parcours en Champions League du Real Madrid fin août. Mais ça, c’est si Pérez est d’accord. Et pour l’instant, ça n’en prend pas le chemin…