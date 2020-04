Real Madrid : Toni Kroos s’explique sur sa baisse de salaire

true

Toni Kroos, le milieu du Real Madrid, est revenu sur ses propres propos, après avoir laissé entendre qu’il ne souhaitait pas baisser son salaire.

Le milieu allemand du Real Madrid Toni Kroos s’est attiré certaines critiques mercredi dans une interview au site allemand SWR Sport en affirmant qu’«une baisse de salaire, c’est comme faire un don à personne ou à son club» et qu’il était «favorable à ce que le plein salaire soit payé pour en faire des choses sensées». L’ancien joueur du Bayern a tenu à apporter des précisions dans la nuit, laissant entendre que ses propos avaient été mal traduits…

«Il est possible qu’ils n’aient pas été traduits correctement ou que certains ne veuillent pas comprendre. Dès le premier instant, mon avis, vous me connaissez bien, a été le suivant : si nous pouvons aider les travailleurs et les différents secteurs du club, il est logique de renoncer à une partie de notre salaire, chose qui s’est vérifiée aujourd’hui », a expliqué le milieu du Real Madrid.

Le club merengue a décidé de pratiquer une réduction de 10 à 20 % des salaires de ses joueurs, entraîneurs et dirigeants, pour atténuer les effets de la crise sanitaire sur ses finances.