Real Madrid : un ancien coéquipier attaque Cristiano Ronaldo avec une anecdote bidon !

Quand il se plonge dans ses souvenirs, Rafael van der Vaart n’est pas tendre avec le Cristiano Ronaldo connu au Real Madrid… Et qu’importe s’il y a quelques anachronismes douteux.

Entre Rafael van der Vaart et Cristiano Ronaldo, cela n’a jamais été le grand amour au Real Madrid. Dans les colonnes du « Daily Mail », le Néerlandais l’a montré en se payant le quintuple Ballon d’Or sur son attitude peu altruiste. Problème : l’anecdote qu’il a pris lors de sa confrontation avec Peter Crouch est totalement faux.

« Nous avons gagné 6-0 à domicile contre Gijón, j’ai réussi un triplé, mais il n’a pas marqué et dans les vestiaires il était tellement bouleversé! Normalement, si c’était toi et moi, on boirait des bières », a-t-il lâché au buteur britannique. Mais visiblement, van der Vaart n’a pas une mémoire très performante.

Le match auquel il a fait allusion s’était soldé sur un score de 7-1 et si CR7 était discret à son égard sur cette rencontre, c’est surtout qu’il n’était pas dans le vestiaire ce jour-là. Le récital de van der Vaart au Real était intervenu en septembre 2008… Presque un an avant la venue du Portugais qui évoluait alors à Manchester United.