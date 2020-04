Real Madrid : un ancien marseillais allume Zinédine Zidane

true

L’ancien attaquant de l’OM, Mido, ne s’est pas montré très tendre avec l’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane. La preuve…

A chacun sa carrière. Et de toute évidence celle de l’Egyptien Mido, notamment passé par l’OM, souffre de la comparaison avec celle de Zinédine Zidane, actuel entraîneur du Real Madrid. Et si il peut apparaître étrange d’associer les deux hommes, c’est que Mido s’est offert le scalp de notre Zizou national dans les colonnes du quotidien espagnol, AS.

« De mon point de vue, Zidane n’a rien apporté au Real depuis son retour »

La question posée était la suivante : Zidane a-t-il apporté quelque chose de nouveau au Real depuis son retour sur le banc de touche. La réponse, c’est le moins que l’on puisse dire, est catégorique. « J’aime beaucoup le Real Madrid, c’est mon équipe favorite en Liga. De mon point de vue, Zidane n’a rien apporté au Real depuis son retour. Il y a un dicton qui dit : « tu ne te cases pas deux fois avec la même femme. »